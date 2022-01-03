Здравоохранение

В России утверждена программа гарантий бесплатного оказания медпомощи на ближайшие три года

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Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, сообщается на сайте кабинета министров.

Отмечается, что в новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения Covid-19, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая сейчас ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением.

Также предусмотрено финансирование затрат медицинских организаций на проведение углубленной диспансеризации. С 1 июля 2021 года на такое обследование приглашают граждан, переболевших коронавирусом. Оно помогает выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и вовремя начать лечение.

Кроме того, программа дополнена перечнем высокотехнологичной медицинской помощи с использованием дорогостоящих методов лечения, в том числе при сердечно-сосудистой хирургии.

В программу добавлены дополнительные виды высокотехнологичной медицинской помощи для лечения пациентов с инсультом.

В целом, как и прежде, граждане продолжат получать бесплатную помощь по полису обязательного медицинского страхования, в том числе высокотехнологичную и специализированную.

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