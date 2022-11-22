Образование

В России утверждены квоты приема на целевое обучение в вузах на следующий год

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В России утверждены квоты приема на целевое обучение в вузах на 2023 год, процент от общего числа бюджетных мест по каждой специальности для целевиков ежегодно определяет правительство страны на основании заявок от регионов.

Как сообщила «Учительская газета», в 2023 году большинство бюджетных мест на медицинских специальностях останутся целевыми. Это обеспечит медучреждения кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства. Доля целевых мест: лечебное дело (специалитет) — 75%, педиатрия (специалитет) — 76%, дефицитные направления ординатуры — 100%.

70% составят целевые места по направлению «Самолёто- и вертолётостроение, эксплуатация железных дорог, систем обеспечения движения поездов», 60% — по направлениям «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», «Радиоэлектронные системы и комплексы»; 50% — по направлениям «Социально-культурная деятельность», «Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Библиотечно-информационная деятельность», «Музыкально-инструментальное искусство»; 33% — по всем научным специальностям в аспирантуре.

Напомним, целевое обучение подразумевает, что студенты учатся бесплатно, но платит за них не государство, а будущий работодатель, у которого выпускники обязуются отработать после получения диплома не менее трех лет.

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