В России все сведения о пенсиях, льготах и льготниках соберут в единую базу

Платформа будет определять семьи, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации. Информация о положенной помощи будет представлена на портале Госуслуг.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, уже к 2025 году порядка 80% россиянам федеральная помощь будет назначаться проактивно либо на основании только одного заявления.

«Изменения в законодательстве позволят не только сократить сроки предоставления мер социальной поддержки, но и персонально информировать людей обо всех пособиях, выплатах и других возможностях для граждан с низкими доходами», — уточнил ранее глава правительства.