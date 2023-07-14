В России все сведения о пенсиях, льготах и льготниках соберут в единую базу

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С 1 января 2024 года в России должна заработать Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере. В нее загрузят все данные о получателях мер социальной поддержки, в том числе пенсионерах, инвалидах, чернобыльцах и других льготниках, сообщает «Российская газета».

Платформа будет определять семьи, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации. Информация о положенной помощи будет представлена на портале Госуслуг.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, уже к 2025 году порядка 80% россиянам федеральная помощь будет назначаться проактивно либо на основании только одного заявления.

«Изменения в законодательстве позволят не только сократить сроки предоставления мер социальной поддержки, но и персонально информировать людей обо всех пособиях, выплатах и других возможностях для граждан с низкими доходами», — уточнил ранее глава правительства.

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