В России все сведения о пенсиях, льготах и льготниках соберут в единую базу
С 1 января 2024 года в России должна заработать Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере. В нее загрузят все данные о получателях мер социальной поддержки, в том числе пенсионерах, инвалидах, чернобыльцах и других льготниках, сообщает «Российская газета».
Платформа будет определять семьи, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации. Информация о положенной помощи будет представлена на портале Госуслуг.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, уже к 2025 году порядка 80% россиянам федеральная помощь будет назначаться проактивно либо на основании только одного заявления.
«Изменения в законодательстве позволят не только сократить сроки предоставления мер социальной поддержки, но и персонально информировать людей обо всех пособиях, выплатах и других возможностях для граждан с низкими доходами», — уточнил ранее глава правительства.