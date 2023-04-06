В России выпустят почтовые марки, посвящённые 100-летнему юбилею Ингушетии

В честь праздника специальная комиссия при Минцифры страны включила в план выпуск почтовых марок и блоков с изображением Ингушетии, сообщила пресс-служба Главы и правительства республики.

Что конкретно изобразят на марках, можно будет узнать уже в 2024 году, когда первые экземпляры появятся в почтовых отделениях и на сайте (https://rusmarka. ru/) компании «Марка».