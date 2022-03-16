В России запустят аналог Instagram — «Россграм»
В России запустят аналог социальной сети Instagram от российских разработчиков. Как сказано на сайте проекта, отечественный аналог сохранит весь привычный для пользователей функционал.
Запуск запланирован на 28 марта, при этом для обычных пользователей соцсеть станет доступна в апреле 2022 года. Как отмечают создатели проекта Александр Зобор и Кирилл Филимонов, первыми соцсеть протестируют топ-блогеры и партнеры.
Роскомнадзор официально внёс соцсеть Instagram в реестр запрещенных сайтов 11 марта 2022 года. Генпрокуратура обратился с иском в суд после того, как стало известно о том, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат.