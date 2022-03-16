Запуск запланирован на 28 марта, при этом для обычных пользователей соцсеть станет доступна в апреле 2022 года. Как отмечают создатели проекта Александр Зобор и Кирилл Филимонов, первыми соцсеть протестируют топ-блогеры и партнеры.

Роскомнадзор официально внёс соцсеть Instagram в реестр запрещенных сайтов 11 марта 2022 года. Генпрокуратура обратился с иском в суд после того, как стало известно о том, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат.