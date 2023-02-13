В Ростове задержали жителя Ингушетии, находящегося в федеральном розыске

Мужчина обвиняется в уклонении от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений.

Задержанный доставлен в республику и водворен в изолятор временного содержания ОМВД города Назрани, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.