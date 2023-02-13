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В Ростове задержали жителя Ингушетии, находящегося в федеральном розыске

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Правоохранители Назрановского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали в городе Ростов-на-Дону жителя региона, находящегося в федеральном розыске.

Мужчина обвиняется в уклонении от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений.

Задержанный доставлен в республику и водворен в изолятор временного содержания ОМВД города Назрани, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.

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