В Русском театре Ингушетии готовятся к показу нового спектакля по пьесе Островского «Доходное место»

В основе пьесы лежит типичный для русской драматургии конфликт общества и личности, не желающей жить по несправедливым законам. Александра Островского интересовало, насколько прочен человек в борьбе за нравственные идеалы, тем более если этот человек будет поставлен в условия крайней материальной нужды.

«Герой пьесы Жадов, племянник богача Вышневского, сталкивается с миром стяжательства, лжи и неправды. Порочность и разврат он обнаруживает на каждом шагу. В первую очередь в поведении своего дяди и его помощников, которые высмеивают желание молодого человека прожить на «одно жалованье», без взяток, «с чистой совестью», — рассказал собеседник.

По его словам, зрители смогут увидеть новый спектакль «Доходное место» в начале ноября.