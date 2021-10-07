В Русском театре Ингушетии начались репетиции нового спектакля «Преступление и наказание» по роману Достоевского

Спектакль ставится в рамках государственной поддержки творческой деятельности муниципальных и государственных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек.

«Для постановки спектакля приглашён московский режиссёр, доцент Российского института театрального искусства — ГИТИСа Михаил Фейгин, обладающий интересными постановочными идеями. Михаил Леонидович окончил режиссерский факультет ГИТИСа в 1987 году, учился в мастерской Андрея Александровича Гончарова, также был учеником Марка Анатольевича Захарова», — рассказала газете «Ингушетия» художественный руководитель театра Зара Аушева-Базоркина.

По ее словам, Фейгин ставил спектакли в театрах Маяковского, Станиславского, Гоголя, в Ростове-на-Дону, Таллине. Является режиссером таких спектаклей, как «Совершенно невероятное событие», «Женитьба», «Гроза — среда обитания» и других. Его режиссерским работам неизменно сопутствует творческий успех и зрительское признание.

Михаил Фейгин приехал в Ингушетию уже второй раз. Летом этого года он приезжал в республику для предварительной работы, чтобы познакомиться с актерами театра, а также для осмотра площадки, на которой в октябре будет проходить спектакль.