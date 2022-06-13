Театр

В Русском театре Ингушетии поставят спектакль по пьесе Шекспира «Буря»

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В Русском государственном музыкально-драматическом театре Ингушетии состоялась первая читка пьесы «Буря» английского драматурга Уильяма Шекспира, которая ляжет в основу нового спектакля начинающего режиссера Данны Афауновой, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Пьеса «Буря» в жанре фэнтези традиционно считается одной из последних в творчестве Уильяма Шекспира. Загадочный мир потерянного в океане острова цепко захватывает героев в медовые сети. Духи обитают здесь повсюду и правят бал, потешаясь над людьми. И герои уже не властны над собой, их кружит в танце стихия, буря. Эта волшебная история, подсмотренная Шекспиром, обретает новую жизнь в постановке Афауновой.

«Пьеса «Буря» похожа на волшебную сказку, а на самом деле — это философская притча, наполненная горькими раздумьями. Мне хочется воплотить в спектакле новые идеи, ощущения шекспировской философской сказки. Наступает момент, когда каждый человек должен осмыслить — в высшем философском плане — свою жизнь и то, что происходит в мире после кардинальных перемен», — рассказала режиссер.

Студентка третьего курса режиссерского факультета ГИТИСа получила возможность поработать в Русском театре Ингушетии благодаря проекту Гитис. Юг «Продвижение молодых талантов из Юга России на Юге России». Совсем скоро зрители смогут увидеть новый спектакль.

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