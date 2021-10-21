Театр

В Русском театре Ингушетии продолжаются репетиции нового спектакля «Преступление и наказание»

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В Русском государственном музыкально-драматическом театре Ингушетии продолжаются репетиции нового спектакля «Преступление и наказание» по роману Федора Достоевского, сообщила пресс-служба учреждения.

Спектакль ставится в рамках государственной поддержки творческой деятельности муниципальных и государственных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек.

Для постановки спектакля в Ингушетию были приглашены московский режиссёр Михаил Фейгин и известный хореограф Рамуне Ходоркайте.

Рамуне Ходоркайте — хореограф, актриса и педагог. Окончила хореографическое отделение Вильнюсской школы искусств имени М. К. Чюрлёниса, затем балетмейстерский факультет ГИТИСа. Она — магистр искусствоведения. Работала в Литовском театре оперы и балета, была солисткой Русского камерного балета «Москва».

Рамуне преподаёт в ГИТИСе на кафедре современной хореографии и сценического танца. Работает в качестве ассистента по пластике, режисера и хореографа в драматических и музыкальных театрах, в кино и концертных площадок в России и за рубежом. Сотрудничает с ведущими российскими театрами и режиссерами.

Кроме своей профессиональной деятельности Рамуне в свободное от работы время увлекается восточными единоборствами. Она является четырехкратной чемпионкой Европы и девятикратной чемпионкой мира по Тай дзи цюань (китайское внутреннее боевое искусство, один из видов ушу).

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