В Русском театре Ингушетии состоялась сдача спектакля по пьесе Джюдженоглу «Лавина»
Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии завершил театральный сезон рабочей сдачей постановки по пьесе турецкого драматурга Тунджера Джюдженоглу «Лавина», сообщила пресс-служба творческого коллектива.
«Действие спектакля происходит в небольшом селении, окруженном со всех сторон горами. Живут здесь в основном старики, молодые предпочитают жить в других местах. Местные жители громко не разговаривают, не смеются, так как звуковые волны могут вызвать сход снежных лавин. Девять месяцев в году — бесшумная жизнь, полная ужаса, вызванного подстерегающей смертельной опасностью. И только в оставшиеся три месяца люди могут кричать, плясать, петь, стрелять из оружия, играть свадьбы и рожать детей», — рассказал собеседник.
По его словам, спектакль получился сложным, здесь непривычное зрелище — все словно на острие ножа, зритель уже словно наглухо замурован в предложенной заведомо безнадежной ситуации.
Как отметил художественной руководитель театра Микаэл Базоркин, эта пьеса близка античной трагедии, когда зритель должен стать судьей и вынести вердикт: на чью сторону встать — общества или личности.
Увидеть спектакль на сцене Русского театра зрители смогут в следующем году.