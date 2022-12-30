Театр

В Русском театре Ингушетии состоялась сдача спектакля по пьесе Джюдженоглу «Лавина»

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Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии завершил театральный сезон рабочей сдачей постановки по пьесе турецкого драматурга Тунджера Джюдженоглу «Лавина», сообщила пресс-служба творческого коллектива.

«Действие спектакля происходит в небольшом селении, окруженном со всех сторон горами. Живут здесь в основном старики, молодые предпочитают жить в других местах. Местные жители громко не разговаривают, не смеются, так как звуковые волны могут вызвать сход снежных лавин. Девять месяцев в году — бесшумная жизнь, полная ужаса, вызванного подстерегающей смертельной опасностью. И только в оставшиеся три месяца люди могут кричать, плясать, петь, стрелять из оружия, играть свадьбы и рожать детей», — рассказал собеседник.

По его словам, спектакль получился сложным, здесь непривычное зрелище — все словно на острие ножа, зритель уже словно наглухо замурован в предложенной заведомо безнадежной ситуации.

Как отметил художественной руководитель театра Микаэл Базоркин, эта пьеса близка античной трагедии, когда зритель должен стать судьей и вынести вердикт: на чью сторону встать — общества или личности.

Увидеть спектакль на сцене Русского театра зрители смогут в следующем году.

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