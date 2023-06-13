Электроснабжение

В ряде населенных пунктов Ингушетии 14 июня отключат свет

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В период с 10 до 15 часов 14 июня частично в городе Карабулаке и сельском поселении Яндаре Назрановского района отключат свет из-за плановых ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по республике со ссылкой на филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».

Также в связи с внеплановыми ремонтными работами с 10 до 16 часов в среду будет прекращена подача электроэнергии частично в город Малгобек и сельские поселения Сагопши и Пседах Малгобекского района.

Жителей населенных пунктов призывают быть бдительными и осторожными.

Единая дежурно-диспетчерская служба Карабулака: 8 (8734) 44-43-51.

ЕДДС Малгобека — 8 (8734) 62-44-52, Малгобекского района — 8 (8734) 62-41-81.

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