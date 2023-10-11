Энергоснабжение

В ряде населенных пунктов Ингушетии на 7 часов отключат свет

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Из-за проведения внеплановых ремонтных работ в четверг, 12 октября, в ряде населенных пунктов республики отключат свет, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МЧС по региону.

По данным филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» с 9 до 16 часов без электричества останутся жители промышленной зоны Карабулака, частично города Сунжи, сельских поселений Алкун, Аршты, Алкун-2, Берд-Юрт, Нестеровское, Галашки, Даттых, Мужичи и Алхасты Сунженского района.

В чрезвычайном ведомстве призвали граждан быть осторожными, следить за электрическими приборами.

Единая дежурно-диспетчерская служба Сунженского района: 8 (8734) 72-21-67.

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