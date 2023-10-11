В ряде населенных пунктов Ингушетии на 7 часов отключат свет

По данным филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» с 9 до 16 часов без электричества останутся жители промышленной зоны Карабулака, частично города Сунжи, сельских поселений Алкун, Аршты, Алкун-2, Берд-Юрт, Нестеровское, Галашки, Даттых, Мужичи и Алхасты Сунженского района.

В чрезвычайном ведомстве призвали граждан быть осторожными, следить за электрическими приборами.

Единая дежурно-диспетчерская служба Сунженского района: 8 (8734) 72-21-67.