В ряде населенных пунктов Ингушетии на 7 часов отключат свет
Из-за проведения внеплановых ремонтных работ в четверг, 12 октября, в ряде населенных пунктов республики отключат свет, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МЧС по региону.
По данным филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» с 9 до 16 часов без электричества останутся жители промышленной зоны Карабулака, частично города Сунжи, сельских поселений Алкун, Аршты, Алкун-2, Берд-Юрт, Нестеровское, Галашки, Даттых, Мужичи и Алхасты Сунженского района.
В чрезвычайном ведомстве призвали граждан быть осторожными, следить за электрическими приборами.
Единая дежурно-диспетчерская служба Сунженского района: 8 (8734) 72-21-67.