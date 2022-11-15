В ряде населенных пунктов Ингушетии в среду на 6 часов отключат газ
В сельских поселениях Галашки, Мужичи и Алкун Сунженского района, а также в селах Яндаре и Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии 16 ноября с 9 до 15 часов будет прекращена подача газа из-за проведения ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на АО «Газпром газораспределение Назрань».
Будьте бдительны и осторожны, следите за газовым оборудованием, призвали в чрезвычайном ведомстве.
Единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района 8 (8732) 22-11-07
ЕДДС Сунженского района 8 (8734) 72-21-67.