Газоснабжение

В ряде населенных пунктов Ингушетии в среду на 6 часов отключат газ

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В сельских поселениях Галашки, Мужичи и Алкун Сунженского района, а также в селах Яндаре и Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии 16 ноября с 9 до 15 часов будет прекращена подача газа из-за проведения ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на АО «Газпром газораспределение Назрань».

Будьте бдительны и осторожны, следите за газовым оборудованием, призвали в чрезвычайном ведомстве.

Единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района 8 (8732) 22-11-07

ЕДДС Сунженского района 8 (8734) 72-21-67.

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