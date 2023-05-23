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В ряде населенных пунктов Ингушетии временно отключат газ и свет

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Сегодня, 23 мая, с 10 до 14 часов из-за ремонтных работ будет прекращена подача газа частично в Назрань, а именно в центральный административный округ и район «105 массив», сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по республике.

Также в связи с плановыми ремонтными работами с 13 до 16 часов частично не будет света в сельских поселениях Галашки, Даттых, Мужичи и Алкун Сунженского района.

Будьте бдительны и осторожны, следите за газовым и электрическим оборудованием.

Единая дежурно -диспетчерская служба Назрани: 8 (8732) 22-11-09.

ЕДДС Сунженского района: 8 (8734) 72-19-37.

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