В ряде населенных пунктов Ингушетии временно отключат газ и свет

Также в связи с плановыми ремонтными работами с 13 до 16 часов частично не будет света в сельских поселениях Галашки, Даттых, Мужичи и Алкун Сунженского района.

Будьте бдительны и осторожны, следите за газовым и электрическим оборудованием.

Единая дежурно -диспетчерская служба Назрани: 8 (8732) 22-11-09.

ЕДДС Сунженского района: 8 (8734) 72-19-37.