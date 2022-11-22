Оружие

В ряде регионов ФСБ в октябре задержала 68 подпольных оружейников

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Федеральная служба безопасности России задержала 68 подпольных оружейников в ряде регионов страны, у них изъяли более 300 единиц огнестрельного оружия, тысячи патронов и почти 20 кг взрывчатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 68 жителей 31 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — отметили в ФСБ.

По данным спецслужбы, из незаконного оборота изъято 304 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 83 артиллерийских снарядов и мин, 51 ручная граната, 15 запалов, более 18,4 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 15 250 патронов различного калибра, 63 основные части к огнестрельному оружию, а также 7 единиц холодного оружия.

Спецоперация проводилась в октябре в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия, Хакасия, Алтайском, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях, Кемеровской области-Кузбассу, Архангельской, Белгородской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курганской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Томской, Ульяновской и Челябинской областях.

Среди изъятого противотанковое ружье ПТРД, 3 пулемета, 22 автомата, 14 пистолетов-пулеметов, 114 винтовок, карабинов и ружей, 150 пистолетов и револьверов, а также 50-мм миномет, подрывная машинка КПМ-1А.

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