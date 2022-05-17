В ряде регионов, в том числе в Ингушетии, задержали участников сообщества наркоторговцев

«Оперативники обнаружили около 30 тайников, из которых изъяли более 31 кг гашиша и свыше 29 кг синтетических наркотиков. По предварительным оценкам, их стоимость превышает 200 млн рублей», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Раскрыть сеть удалось благодаря бдительности полицейского патруля в Наримановском районе Астраханской области, где стражи порядка остановили легковую машину. В салоне они обнаружили электронные весы и лопату, принадлежащие пассажиру — студенту-иностранцу. Выяснилось, что молодой человек выезжал из дачного поселка, где оборудовал тайники с наркотиками.

О его преступной деятельности находящийся за рулем автомобиля знакомый не догадывался.

Оперативники обнаружили в оборудованном им схроне более 2 кг гашиша. Иностранец был задержан. Полицейские установили, что злоумышленник получал информацию о местонахождении запрещённых веществ от соучастников по мессенджеру, затем расфасовывал наркотики на более мелкие партии и оборудовал новые тайники.

Расследование велось при содействии Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Полицейские установили и других участников криминальной деятельности. В нескольких регионах России (Санкт-Петербург, Дагестан, Ингушетия, Московская, Ленинградская, Нижегородская, Курская и Брянская области) задержаны еще восемь злоумышленников. Они исполняли роли мелкооптовых закладчиков, которые, получив наркотики, расфасовывали их на более мелкие партии и оборудовали новые тайники для сбыта. Все подозреваемые находятся под стражей.