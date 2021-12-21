В Самаре на бульваре имени Героя России Алихана Калиматова установлен памятный знак

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов и министр культуры региона Тамерлан Дзейтов приняли участие в мероприятиях, посвященных памяти Героев Советского Союза и России ко Дню сотрудников органов государственной безопасности, прошедших в конце прошлой недели в Самаре.

Они побывали на торжественном открытии «Стены героев России». Мемориал «Самарские чекисты — Герои Отечества» посвящен сотрудникам, которые проходили службу в ФСБ (КГБ) и были удостоены высших званий СССР и России. Это — Лев Маневич, Вениамин Лезин и Алихан Калиматов. Памятные доски разместили на территории УФСБ по Самарской области. Церемония открытия прошла при участии губернатора региона Дмитрия Азарова, главы УФСБ по региону Андрея Акулина, депутата Государственной думы от Самарской области Александра Хинштейна и представителей ветеранских сообществ.

Калиматов вместе министром культуры Дзейтовым и сослуживцами Алихана Калиматова, своего младшего брата, помимо принятия участия в открытии памятного знака на бульваре его имени, побывали Самарском госуниверситете, где установлена мемориальная доска в честь Героя России.

Напомним, 17 сентября 2007 года в районе села Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии был обстрелян автомобиль сотрудника оперативно-розыскного управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, подполковника Алихана Макшариповича Калиматова.

18 сентября 2007 года Алихан Калиматов с соблюдением всех мусульманских традиций и обычаев был похоронен на родовом кладбище около села Галашки Сунженского района. Проститься с ним пришло несколько тыс. человек.

Число людей, обратившихся к родственникам со словами сочувствия, перевалило за десятки тысяч. Это были не только родственники и коллеги по работе, но и многочисленные друзья, знакомые, проживающие и работающие в Чечне, Дагестане, Самарской области, а также в Германии, Норвегии, Бельгии.

Указом Президента России от 4 ноября 2007 года за героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, большой вклад, внесенный в дело обеспечения безопасности страны, подполковнику Алихану Макшариповичу Калиматову присвоено звание Героя России — «посмертно».

Алихан Калиматов родился 18 апреля 1969 года в станице Орджоникидзевской Сунженского района. В большой семье Калиматовых — Макшарипа и Аминат — он был самым младшим, седьмым ребенком. После окончания средней школы и службы в Советской армии, молодой человек принимал активное участие в общественно-политической жизни, отстаивая интересы своего народа. В 1996 году поступил на юридический факультет Самарского государственного университета. Службу в органах федеральной службы безопасности начал в 2000 году в УФСБ России по Самарской области.

В самый сложный и ответственный период Калиматов был командирован на Северный Кавказ. В 2006-2007 годах за успешное выполнение специальных заданий он дважды был представлен к награждению орденом Мужества.