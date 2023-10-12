В Санкт-Петербурге состоялась презентация книги ингушского научного деятеля Миланы Мурзабековой

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, произведение под названием «Заснувшая вода» посвящено истории ингушского народа, его образу жизни, и во всех подробностях описывает тяжёлые испытания, которые пришлось пройти предкам, проживая в горах.

«Автор посвятил данному произведению более десяти лет своей жизни, при этом совмещая научную и литературную деятельность», — рассказали организаторы мероприятия.

Презентация прошла при полной аудитории, присутствовали близкие родственники автора, коллеги по университету и гости из ближнего зарубежья.

Отмечается, что в свою очередь, полпред Ингушетии в Север-Западном федеральном округе Муслим Аушев поздравил Милану Магометовну с долгожданной публикацией книги и пожелал ей творческих успехов.