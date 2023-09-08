В сбыте контрафактного алкоголя подозревается жительница Ингушетии

Отмечается, что 24 августа текущего года ночью в кафе, находящемся в сельском поселении Гази-Юрт Назрановского района, женщина сбыла алкоголь, а после с места происшествия изъята партия бутылок.

По заключению эксперта, изъятая спиртосодержащая жидкость опасна для жизни и здоровья потребителей.

Проводится комплекс необходимых следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия, говорится в релизе.