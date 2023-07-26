В селах Долаково и Кантышево Ингушетии на сутки отключат газ

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».

Будьте бдительны и осторожны, следите за газовым оборудованием, призвали жителей населенных пунктов в чрезвычайном ведомстве.

Единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района: 8 (8732) 22-11-07.