Газоснабжение

В селах Долаково и Кантышево Ингушетии на сутки отключат газ

0

В сельских поселениях Долаково и Кантышево Назрановского района Ингушетии из-за проведения плановых профилактических работ на сетях с 10 часов 27 июля до 10 утра следующего дня отключат газ.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».

Будьте бдительны и осторожны, следите за газовым оборудованием, призвали жителей населенных пунктов в чрезвычайном ведомстве.

Единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района: 8 (8732) 22-11-07.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Власти Ингушетии намерены реанимировать ГУП «Кавдоломит»
Глава Ингушетии вручил более 200 выпускникам-2023 медали за отличную учебу
Жителя Ингушетии подозревают в публичном оправдании терроризма
Житель Ингушетии накопил более ста штрафов на 106 тыс. руб.
В зону СВО для военнослужащих из Ингушетии отправили очередной гуманитарный груз
«Партийный десант» единороссов Ингушетии побывал в новой школе в селе Экажево
Более 20 млн руб. предусмотрено на обновление музея изобразительных искусств в Ингушетии
Пограничники и правоохранители Ингушетии уничтожили 1,4 тыс. кустов дикорастущей конопли
Более 340 млн рублей долга перед «Россети Северный Кавказ» погасили 5 тыс. неплательщиков в Ингушетии
Инфляция в Ингушетии в июне составила 5,2 %
Глава Назрановского района Ингушетии проверил готовность новой школы в селе Али-Юрт

Главное

Яндекс.Метрика

 