В селе Аки-Юрт Ингушетии обустроили тротуар и установили освещение

Как сообщили «Ингушетии» в правительстве республики, работы по благоустройству велись фирмой «Строй-Альянс» с марта текущего года.

Всего в Аки-Юрте 217 домов. Здесь проживают более 1 тыс. шестисот человек.

Напомним, что в селе по поручению Главы Махмуд-Али Калиматова закрыли вопрос водоснабжения. Для этого были построены два новых резервуара, общей мощностью 100 кубов, и новая насосная станция.