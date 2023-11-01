В селе Аки-Юрт Ингушетии обустроили тротуар и установили освещение
В отдаленном сельском поселении Аки-Юрт Малгобекского района в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», обустроили тротуар протяженностью 750 метров на улице Шоссейная, установили освещение, скамейки и урны.
Как сообщили «Ингушетии» в правительстве республики, работы по благоустройству велись фирмой «Строй-Альянс» с марта текущего года.
Всего в Аки-Юрте 217 домов. Здесь проживают более 1 тыс. шестисот человек.
Напомним, что в селе по поручению Главы Махмуд-Али Калиматова закрыли вопрос водоснабжения. Для этого были построены два новых резервуара, общей мощностью 100 кубов, и новая насосная станция.