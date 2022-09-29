В селе Аки-Юрт Ингушетии провели рейды по выявлению фактов ненадлежащего содержания территорий

В состав комиссии вошли заместитель председателя Малгобекского районного совета депутатов Исса Гатиев, начальник сельскохозяйственного отдела администрации Алихан Богатырев и представители администрации сельского поселения.

Как сообщили власти района, в ходе проверки были выявлены административные правонарушения (оставление мусора на прилегающих территориях, складирование строительного материала), совершенных физическими лицами. В их отношении были составлены 3 протокола и выданы предписания об устранении правонарушений.

Отмечается, что благодаря работе комиссии в районе устранено множество административных правонарушений. Регулярные рейды и профилактические беседы, проводимые с домовладельцами, арендаторами о недопустимости нарушений правил благоустройства обеспечивают содержание прилегающих территорий в надлежащем состоянии.