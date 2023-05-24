Самбо

В селе Али-Юрт Ингушетии прошел республиканский турнир по самбо

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В физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Али-Юрт прошёл республиканский турнир по самбо.

По итогам соревнований воспитанники спортивной школы села в общем зачете заняли командное первое место, тем самым добавив в копилку ФОКа еще один кубок.

Как сообщили в администрации Назрановского района, золотые медали завоевали Гагиев Хамид, Дзейтов Магомед, Добриев Магомед, Нальгиев Юсуп, Евлоев Саид, Евлоев Рахим, Евлоев Соалех, Оздоев Рашид, Гагиев Умалат, Албогачиев Умалат, Гагиев Рамазан, Евлоев Абудула, Евлоев Ильяс, Албогачиев Анзор, Цороев Ибрагим, Нальгиев Акромат.

На вторую ступеньку пьедестала поднялись Умаров Хусен, Татриев Сайфуллах, Умаров М-Басир, Албогачиев Мухаммад, Евлоев Абдул-Малик, Евлоев Сулейман, Евлоев Ислам, Гагиев Рамазан, Евлоев Абдурахман.

Третьи места заняли Хамхоев Сайфудин, Умаров Хасан, Евлоев Саид, Гагиев Ислам, Оздоев Зубайр.

К концу соревнований между призерами чемпионата ФОК Ali-Yurt, раздав номерки, генератором случайных чисел определили двух счастливых обладателей спортивных велосипедов.

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