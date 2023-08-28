В селе Али-Юрт Ингушетии реконструируется мусульманское кладбище

Все работы проводятся на средства благотворительного фонда «Сафмар» мецената Микаила Гуцериева, напомнили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Кладбище в населенном пункте находится на возвышенности. Добираться до него во время похоронных процессий было трудно, особенно в непогоду. Но это все уже позади. Строители проложили новое асфальтовое покрытие, протяженностью 500 и шириной 5 метров, расширили и отремонтировали старый мост и предусмотрели место для будущей стоянки на 120 машин. Жители не нарадуются, для них это долгожданные преображения.

Отметим, что в текущем году в регионе будут обновлены 40 кладбищ — 33 мусульманских и 7 христианских, в рамках договоренности Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с основателем благотворительного фонда «Сафмар» Микаилом Гуцериевым.