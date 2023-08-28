Реконструкция

В селе Али-Юрт Ингушетии реконструируется мусульманское кладбище

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Единственное кладбище в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района Ингушетии теперь уже не узнать. Буквально за несколько месяцев строители расширили его, обустроили новую ограду, протяженностью около 1,5 километров.

Все работы проводятся на средства благотворительного фонда «Сафмар» мецената Микаила Гуцериева, напомнили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Кладбище в населенном пункте находится на возвышенности. Добираться до него во время похоронных процессий было трудно, особенно в непогоду. Но это все уже позади. Строители проложили новое асфальтовое покрытие, протяженностью 500 и шириной 5 метров, расширили и отремонтировали старый мост и предусмотрели место для будущей стоянки на 120 машин. Жители не нарадуются, для них это долгожданные преображения.

Отметим, что в текущем году в регионе будут обновлены 40 кладбищ — 33 мусульманских и 7 христианских, в рамках договоренности Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с основателем благотворительного фонда «Сафмар» Микаилом Гуцериевым.

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