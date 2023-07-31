В селе Али-Юрт Ингушетии строят подъездную дорогу к новой школе

Как сообщили в правительстве региона, подрядной организацией полностью завершены внутренняя отделка, сборка и установка мебели и оборудования, установка ограждения, обустроены спортивные площадки, а также проведены работы озеленению и благоустройству прилегающей территории.

Между тем, чтобы добраться до школы жителям пришлось бы объезжать несколько улиц. Для обеспечения комфортного и безопасного маршрута, по поручению главы муниципалитета, начато строительство прямой подъездной дороги, протяженностью 400 метров.

Отмечается, что на сегодняшний день рабочими ведутся работы по разравниванию песчано-гравийной смеси.

В правительстве напомнили, что в новой школе разместились учебные классы и лаборатории, мастерские, столовая, спортивный и актовый залы, медкабинет, технические и другие вспомогательные помещения.