В селе Али-Юрт Ингушетии завершено строительство школы на 700 мест
В сельском поселении Али-Юрт Назрановского района завершено строительство новой школы, построенной в рамках национального проекта «Образование», сообщили «Ингушетии» в Минстрое региона.
«Это трехэтажное здание с пятью блоками способно вместить более 700 человек, создавая комфортные условия для каждого из них. На его строительство направлено 595 млн руб. В образовательном учреждении учтены потребности детей с ограниченными возможностями», — рассказал собеседник.
По его словам, школа обладает всем необходимым оборудованием, включая передовые интерактивные доски, современную электронно-вычислительную технику и полный комплект лабораторного инвентаря.
Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца декабря.