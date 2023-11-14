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В селе Али-Юрт Ингушетии завершено строительство школы на 700 мест

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В сельском поселении Али-Юрт Назрановского района завершено строительство новой школы, построенной в рамках национального проекта «Образование», сообщили «Ингушетии» в Минстрое региона.

«Это трехэтажное здание с пятью блоками способно вместить более 700 человек, создавая комфортные условия для каждого из них. На его строительство направлено 595 млн руб. В образовательном учреждении учтены потребности детей с ограниченными возможностями», — рассказал собеседник.

По его словам, школа обладает всем необходимым оборудованием, включая передовые интерактивные доски, современную электронно-вычислительную технику и полный комплект лабораторного инвентаря.

Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца декабря.

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