В селе Али-Юрт состоится концерт ансамбля «Ингушетия»

«Хореографический коллектив подобрал свои лучшие номера и составил гармоничную программу, чтобы произвести впечатление на зрителей. Гости смогут приятно провести время со своими родными и друзьями, окунувшись в прекрасный мир музыки и танцев», — рассказал собеседник.

По его словам, ансамбль «Ингушетия» является подлинным хранителем лучших образцов музыкально-хореографической культуры своего края, это один из самых востребованных ансамблей, который демонстрирует высочайшее мастерство народного танца и песни. Разнообразие, эмоциональность музыкальных ритмов, национальный колорит, художественный вкус, артистизм и мастерство исполнителей — это неизменные составляющие успеха коллектива.

Начало концерта — в 14:00. Поддерживается оплата по «Пушкинской карте».