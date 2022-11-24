Концерт

В селе Али-Юрт состоится концерт ансамбля «Ингушетия»

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Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» 29 ноября выступит с концертом в ДК сельского поселения Али-Юрт, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

«Хореографический коллектив подобрал свои лучшие номера и составил гармоничную программу, чтобы произвести впечатление на зрителей. Гости смогут приятно провести время со своими родными и друзьями, окунувшись в прекрасный мир музыки и танцев», — рассказал собеседник.

По его словам, ансамбль «Ингушетия» является подлинным хранителем лучших образцов музыкально-хореографической культуры своего края, это один из самых востребованных ансамблей, который демонстрирует высочайшее мастерство народного танца и песни. Разнообразие, эмоциональность музыкальных ритмов, национальный колорит, художественный вкус, артистизм и мастерство исполнителей — это неизменные составляющие успеха коллектива.

Начало концерта — в 14:00. Поддерживается оплата по «Пушкинской карте».

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