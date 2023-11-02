В селе Барсуки Ингушетии открылась новая школа на 720 мест

«Школа представляет собой трехэтажное здание, в котором насчитывается 37 кабинетов для проведения занятий, оснащенные всем необходимым. Помимо этого, новое учебное заведение располагает спортзалом, баскетбольной и футбольной площадками, столовой, актовым залом и обширной библиотекой», — рассказал собеседник издания.

По его словам, в школе также имеются три «Точки роста» научного и технологического направления, в числе которых IT-класс и робототехнический кабинет.

Отмечается, что общеобразовательное учреждение возводилось в рамках реализации нацпроекта «Образование».