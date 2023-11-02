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В селе Барсуки Ингушетии открылась новая школа на 720 мест

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В сельском поселении Барсуки Назрановского района введена в эксплуатацию новая школа на 720 мест, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минобрнауки.

«Школа представляет собой трехэтажное здание, в котором насчитывается 37 кабинетов для проведения занятий, оснащенные всем необходимым. Помимо этого, новое учебное заведение располагает спортзалом, баскетбольной и футбольной площадками, столовой, актовым залом и обширной библиотекой», — рассказал собеседник издания.

По его словам, в школе также имеются три «Точки роста» научного и технологического направления, в числе которых IT-класс и робототехнический кабинет.

Отмечается, что общеобразовательное учреждение возводилось в рамках реализации нацпроекта «Образование».

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