В селе Барсуки Ингушетии появится физкультурно-оздоровительный комплекс

«Как мы знаем, в Барсуках построены современные детские сады, школы, дом культуры, есть всё для получения образования и развития творческих способностей. Но жителям, особенно подрастающему поколению, не хватало физкультурно-оздоровительного комплекса», — отметили в администрации Назрановского района.

Отмечается, что строительство ФОК в Барсуках постоянно откладывали. Жители очень рады, что дети будут заниматься спортом в своем родном селе, и им не нужно будет ездить в другие населенные пункты.