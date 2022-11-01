В селе Барсуки Ингушетии появится физкультурно-оздоровительный комплекс

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В сельском поселении Барсуки Назрановского района появится физкультурно-оздоровительный комплекс, его строительство утвердили на 2025 год.

«Как мы знаем, в Барсуках построены современные детские сады, школы, дом культуры, есть всё для получения образования и развития творческих способностей. Но жителям, особенно подрастающему поколению, не хватало физкультурно-оздоровительного комплекса», — отметили в администрации Назрановского района.

Отмечается, что строительство ФОК в Барсуках постоянно откладывали. Жители очень рады, что дети будут заниматься спортом в своем родном селе, и им не нужно будет ездить в другие населенные пункты.

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