В селе Барсуки Ингушетии проводят санитарные мероприятия к 30-летию создания республики

По словам главы села Юнуса Темирханова, работы по благоустройству территорий муниципального образования будут продолжены.

Это особенно важно в свете приближающейся знаменательной даты — 30-летия создания республики, на празднование которой в регион прибудет много гостей, рассказали газете «Ингушетия» в администрации села.