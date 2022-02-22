В селе Барсуки Ингушетии проводят санитарные мероприятия к 30-летию создания республики
Работники администрации сельского поселения Барсуки Назрановского района при поддержке неравнодушных жителей этого населённого пункта занялись на днях очисткой улицы Дудургова от мусора и обрезкой растущих вдоль неё деревьев.
По словам главы села Юнуса Темирханова, работы по благоустройству территорий муниципального образования будут продолжены.
Это особенно важно в свете приближающейся знаменательной даты — 30-летия создания республики, на празднование которой в регион прибудет много гостей, рассказали газете «Ингушетия» в администрации села.