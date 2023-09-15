В селе Барсуки Ингушетии строится современный спортивный объект

Как сообщили в администрации Назрановского района, спортивный объект станет хорошим подспорьем для любителей активного образа жизни — как взрослых, так и детей.

Отмечается, что современный физкультурно-оздоровительный комплекс начнёт свою работу уже в конце 2024 года. В настоящее время подрядная организация ООО «Экострой» выполняет земляные работы.