Нацпроекты

В селе Барсуки Ингушетии строится современный спортивный объект

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В сельском поселении Барсуки продолжаются работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках нацпроекта «Демография».

Как сообщили в администрации Назрановского района, спортивный объект станет хорошим подспорьем для любителей активного образа жизни — как взрослых, так и детей.

Отмечается, что современный физкультурно-оздоровительный комплекс начнёт свою работу уже в конце 2024 года. В настоящее время подрядная организация ООО «Экострой» выполняет земляные работы.

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