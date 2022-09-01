В селе Барсуки Ингушетии заменили два пожарных гидранта на улицах Одесская и Зязикова
На днях в сельском поселении Барсуки Ингушетии были проведены работы по замене двух пожарных гидрантов на улицах Одесская и Зязикова.
Как отметили в администрации Назрановского района, пожарный гидрант предназначен для подключения техники с целью отбора воды на задачи тушения, поэтому необходимо, чтобы они были в исправном состоянии.
Также в ходе работ был устранён порыв водопровода на улице Зязикова. Все работы выполнили вручную без использования дополнительной техники.