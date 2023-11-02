Водоснабжение

В селе Чемульга Ингушетии бурят артезианскую скважину на воду

0

В сельском поселении Чемульга Сунженского района республики бурят артезианскую скважину для обеспечения водой жителей соседнего населенного пункта Аршты, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе правительства региона.

В 2018 году в Аршты провели монтаж водопроводных сетей, на окраине пробурили скважину, установили резервуар-накопитель, но вода так и не пошла. В 2020 году пробурили еще три новые скважины. По поручению Главы региона были установлены насосы, но из-за слабого напора вода доходит только до жителей нижней части села.

«Проведенный специалистами анализ показал, что для решения проблемы, воду необходимо качать в селе Чемульга», — отметил собеседник издания.

Сегодня здесь бурят глубокую артезианскую скважину. На глубине около 250 метров уже выступила вода, а это значит, что большая вероятность, что, пробурив еще метров 100, обнаружатся запасы воды, достаточные для восполнения потребностей 2-х тыс. жителей Аршты, а это — 149 домовладений.

По данным администрации Сунженского района, на работы уйдут две недели. Проводятся они за счет бюджетных средств муниципалитета.  

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 400 млн рублей взыскали энергетики в судебном порядке с должников в Ингушетии
Прокуратура Назрани Ингушетии требует закрыть четыре АГЗС
В Ингушетии до конца года завершат реконструкцию 48-метрового моста
Кадастровые работы проводятся в двух районах Ингушетии
В Назрани Ингушетии демонтировали незаконные постройки
Минсельхоз Ингушетии организует 4 ноября в республике продовольственные ярмарки
Призывники из Джейрахского района Ингушетии охотно идут в армию
В Ингушетии прошел межклубный турнир по джиу-джитсу
Председатель Общественной палаты Ингушетии удостоена медали «За заслуги перед обществом»
Единороссы Назрани проверили состояние отопительных систем в детском садике «Фиалка»
Ингушских студентов обучают профессиональному самоопределению

Главное

Яндекс.Метрика

 