В селе Чемульга Ингушетии бурят артезианскую скважину на воду

В 2018 году в Аршты провели монтаж водопроводных сетей, на окраине пробурили скважину, установили резервуар-накопитель, но вода так и не пошла. В 2020 году пробурили еще три новые скважины. По поручению Главы региона были установлены насосы, но из-за слабого напора вода доходит только до жителей нижней части села.

«Проведенный специалистами анализ показал, что для решения проблемы, воду необходимо качать в селе Чемульга», — отметил собеседник издания.

Сегодня здесь бурят глубокую артезианскую скважину. На глубине около 250 метров уже выступила вода, а это значит, что большая вероятность, что, пробурив еще метров 100, обнаружатся запасы воды, достаточные для восполнения потребностей 2-х тыс. жителей Аршты, а это — 149 домовладений.

По данным администрации Сунженского района, на работы уйдут две недели. Проводятся они за счет бюджетных средств муниципалитета.