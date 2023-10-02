В селе Чемульга Ингушетии дети соревновались под руководством чемпиона мира

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, на соревнования пригласили для судейства чемпиона мира, обладателя черного пояса по бразильскому джиу-джитсу Илеза Хашагульгова. Отмечается, что всем участникам раздали подарки: смарт-часы, наушники, геймпады.

«Надеемся, что такие мероприятия прослужат мотивацией, разбудят соревновательный дух, и к следующему турниру ребята подойдут в еще лучшей форме, ведь у них есть с кого брать пример, так как в нашем селе два чемпиона мира и один чемпион Европы по греко-римской борьбе», — отметили организаторы детских стартов.