Соревнования

В селе Чемульга Ингушетии дети соревновались под руководством чемпиона мира

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В сельском поселении Чемульга среди школьников провели соревнования по спортивным дисциплинам, чтобы привлечь ребят к здоровому образу жизни.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, на соревнования пригласили для судейства чемпиона мира, обладателя черного пояса по бразильскому джиу-джитсу Илеза Хашагульгова. Отмечается, что всем участникам раздали подарки: смарт-часы, наушники, геймпады.

«Надеемся, что такие мероприятия прослужат мотивацией, разбудят соревновательный дух, и к следующему турниру ребята подойдут в еще лучшей форме, ведь у них есть с кого брать пример, так как в нашем селе два чемпиона мира и один чемпион Европы по греко-римской борьбе», — отметили организаторы детских стартов.

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