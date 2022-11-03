В селе Даттых Ингушетии строят первый в истории населенного пункта ДК

«Даттых красивейшее село и будет жаль, если все жители покинут его из-за отсутствия условий для жизни. Такого мы допустить не можем. Будем и впредь уделять должное внимание возрождению, социально-экономическому развитию малых сел республики, строительству социально значимых объектов. В этом плане, нам навстречу идут федеральные власти. Первоочередная задача, которая стояла перед властями Ингушетии при строительстве там дороги, жизнеобеспечивающих коммуникаций — возвращение в Даттых жителей, покинувших его в неспокойные 1990-е годы. Эти цели достигаются постепенно. Изменения видны невооруженным глазом», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Калиматов подчеркнул, что власти региона будут принимать комплексные меры по поддержке фермерских хозяйств, развитию туристско-рекреационного потенциала района, богатого памятниками истории и архитектуры.

«В предгорной зоне прекрасные условия для развития личных подсобных хозяйств. Есть люди, готовые создать в отдаленном селе фермерское хозяйство и производить экологическую продукцию — от мяса до сыра», — заявил Глава.

ДК в Даттыхе начали строить летом текущего года. Он займет площадь в 700 квадратных метров. В проекте предусмотрены все необходимые для учреждения данного типа помещения и оборудование.

Приграничное с Чечней село Даттых, основанное еще в 1801 году, оставалось заброшенным на протяжении четверти века из-за боевых действий в соседнем регионе.

По данным районной администрации, всего здесь зарегистрировано около 280 человек, но на постоянной основе проживает лишь незначительная часть, некоторые приезжают заниматься хозяйством. Семьи постепенно начали возвращаться после появления 18-километровой асфальтированной дороги ФАД «Кавказ» — Нестеровская — Алкун — Таргим — Чми».

В село вернулось уже порядка 70 человек. Муниципальные и республиканские власти восстановили электро-, газо- и водоснабжение с установкой накопителя воды на 100 кубометров.

Также власти Ингушетии решили возвести в возрождаемом сельском поселении фельдшерско-акушерский пункт, земельный участок для этого выделен в удобном месте.