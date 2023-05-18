В селе Долаково Ингушетии прошел литературный вечер с писательницей Эсет Газдиевой

Помимо школьников, на литературный вечер «Дега чура лув со шуга, бераш!» пришли также известные в Ингушетии люди. Члены Союза писателей России Жимсари Хамхоева и Зейнап Албогачиева, актриса Бэла Базоркина, тележурналист Марина Дзортова, глава сельской администрации Долаково Дауд Акиев и другие сказали много теплых слов в адрес писательницы.

Стихи Эсет Газдиевой звучали из детских уст. Также ее поэтические произведения читал методист местного ДК, член Союза писателей Ингушетии Микаил Сапралиев. А вокалист Микаил Мамилов исполнил песни на ее стихи.

Как сообщил нам собеседник, писательница также устроила выставку миниатюр, на которой представила предметы декоративно-прикладного искусства.