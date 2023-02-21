Выборы

В селе Долаково Ингушетии прошло мероприятие ко Дню молодого избирателя

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В сельском поселении Долаково Назрановского района прошло мероприятие ко Дню молодого избирателя.

Как сообщили в администрации района, для учащихся 11 класса был проведен открытый урок, целью которого стало повышение правовой грамотности школьников. В ходе мероприятия ребят познакомили с основами избирательного права в РФ, правами избирателей, путями формирования активной гражданской позиции.

В открытом уроке приняли участие председатель территориальной комиссии Назрановского района Эсет Хаутиева, глава администрации сельского поселения Долаково Дауд Акиев и председатель УИК № 715 Хяди Манкиева.

Напомним, осенью текущего года пройдут выборы в представительные органы муниципальных образований республики.

 

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