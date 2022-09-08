Водоснабжение

В селе Долаково Ингушетии провели работы по устранению порыва в водопроводной сети

0

В сельском поселении Долаково провели работы по устранению порыва в водопроводной сети, сообщили в администрации Назрановского района.

Так, на улице Революционной оперативно был устранён прорыв протяженностью 10 метров и диаметром 90 миллиметров. Водоснабжение возобновили, режим давления повысили до нормативного — рабочего.

На улице Кулбужева прошли ремонтные работы по замене водопровода протяженностью 3 метра и диаметром 50 миллиметров.

Вопрос проведения ремонтных работ находился на контроле у руководства администрации Назрановского района.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В музее ИЗО Ингушетии пройдет выставка по мотивам романа «Из тьмы веков»
Правоохранители Ингушетии выявили факт незаконного предпринимательства
Ингушетия снизила долги на 5,5 млрд руб. за три года
Гендиректора строительной фирмы в Ингушетии подозревают в хищении 840 тыс. рублей
В Ингушетии в 2022 году откроют объекты образования на 15,4 тыс. мест
В мэрии Назрани обсудили вопросы формирования ингушской мотострелковой роты
В Ингушетии ищут молодого человека за умыкание студентки для вступления в брак
Полицейскими Ингушетии изъято более 200 граммов мефедрона
Минтруда Ингушетии за 8 месяцев заключило с жителями региона около 900 соцконтрактов
В Ингушетии рано утром произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла
Ингушский ТЮЗ приглашает на спектакль по пьесе Асият Хамчиевой «Крысиный бунт»

Главное

Яндекс.Метрика

 