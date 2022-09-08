В селе Долаково Ингушетии провели работы по устранению порыва в водопроводной сети

Так, на улице Революционной оперативно был устранён прорыв протяженностью 10 метров и диаметром 90 миллиметров. Водоснабжение возобновили, режим давления повысили до нормативного — рабочего.

На улице Кулбужева прошли ремонтные работы по замене водопровода протяженностью 3 метра и диаметром 50 миллиметров.

Вопрос проведения ремонтных работ находился на контроле у руководства администрации Назрановского района.