В селе Долаково Ингушетии устраняют прорывы водопровода

Как сообщили в администрации Назрановского района, кроме того, на улице Джабагиева устраняют прорыв водопровода протяженностью 4 м и диаметром 119 мм.

Проблемы с водоснабжением решают сотрудники администрации Долаково. Работы по восстановлению воды проводятся качественно и оперативно, чтобы не доставлять неудобств жителям в канун Нового года.