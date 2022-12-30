В селе Долаково Ингушетии устраняют прорывы водопровода
В сельском поселении Долаково на улице Кусиева ведутся ремонтные работы по замене водопровода протяженностью 70 метров и диаметром 110 мм.
Как сообщили в администрации Назрановского района, кроме того, на улице Джабагиева устраняют прорыв водопровода протяженностью 4 м и диаметром 119 мм.
Проблемы с водоснабжением решают сотрудники администрации Долаково. Работы по восстановлению воды проводятся качественно и оперативно, чтобы не доставлять неудобств жителям в канун Нового года.