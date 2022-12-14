В селе Экажево Ингушетии близится к завершению строительство новой школы

Как сообщили в администрации Назрановского района, учебное заведение рассчитано на 504 места. В настоящее время школа на стадии работ по устройству наружного освещения, благоустройству территории и по устройству спортивного ядра.

На объекте ведутся внутренние отделочные работы: монтаж дверей, устройство полов, окраска стен, устройство системы электроосвещения.

Отмечается, что уже начаты работы по установке технологического оборудования. Скоро дети смогут сесть за парты новой школы.