В селе Экажево Ингушетии близится к завершению строительство новой школы

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В сельском поселении Экажево близится к завершению строительство школы в рамках нацпроекта «Образование».

Как сообщили в администрации Назрановского района, учебное заведение рассчитано на 504 места. В настоящее время школа на стадии работ по устройству наружного освещения, благоустройству территории и по устройству спортивного ядра.

На объекте ведутся внутренние отделочные работы: монтаж дверей, устройство полов, окраска стен, устройство системы электроосвещения.

Отмечается, что уже начаты работы по установке технологического оборудования. Скоро дети смогут сесть за парты новой школы.

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