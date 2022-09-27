Энергоснабжение

В селе Экажево Ингушетии частично отключат свет из-за ремонтных работ

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Сегодня, 27 сентября, в сельском поселении Экажево Назрановского района частично с 10 до 18 часов будет отключен свет из-за плановых ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».

Будьте бдительны и осторожны, следите за электрическими приборами и оборудованием, призвали в чрезвычайном ведомстве жителей села.

Единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района 8 (8734) 22-11-07.

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