В селе Экажево Ингушетии частично отключат свет из-за ремонтных работ
Сегодня, 27 сентября, в сельском поселении Экажево Назрановского района частично с 10 до 18 часов будет отключен свет из-за плановых ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».
Будьте бдительны и осторожны, следите за электрическими приборами и оборудованием, призвали в чрезвычайном ведомстве жителей села.
Единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района 8 (8734) 22-11-07.