В селе Экажево Ингушетии частично отключат свет из-за ремонтных работ

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».

Будьте бдительны и осторожны, следите за электрическими приборами и оборудованием, призвали в чрезвычайном ведомстве жителей села.

Единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района 8 (8734) 22-11-07.