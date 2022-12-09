Конкурс

В селе Экажево Ингушетии состоялся конкурс детских рисунков «Терроризму — нет»

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В сельском поселении Экажево состоялся конкурс детских рисунков «Терроризму — нет», в котором приняли участие воспитанники местного Дома культуры.

Как рассказал представитель сельского ДК, в творческих работах ребята отразили своё отношение к терроризму и выразили уважение к ценностям мирной жизни.

Жюри, в состав которого вошли глава администрации Экажево Микаил Евлоев, его заместитель Магомед Хидриев и заведующая ДК Мадина Барахоева, подвело итоги конкурса и определило победителей, которые примут участие в районном итоговом конкурсе.

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