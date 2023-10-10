В селе Экажево Ингушетии в скором времени откроется умная спортивная площадка
На территории Спортивной школы олимпийского резерва «Экажево» в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт!) завершены работы по подготовке основания для монтажа модульного зала (умной площадки).
Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, в настоящее время начаты работы по монтажу спортивно-технологического оборудования для создания модульного спортивного сооружения.
«Так называемые умные площадки представляют собой спортивные зоны, оснащенные современным оборудованием с QR-кодами и доступом к интернету. Такие комплексы решают главную проблему спортсменов-новичков — непонимание, как правильно заниматься на уличных тренажерах», — пояснили в спортивном ведомстве региона.