В селе Экажево Ингушетии завершена реконструкция пяти мусульманских кладбищ

Так, кладбище Бековых, Хамчиевых расширили и возвели ограду протяженностью 1,2 тыс. метров. Рабочие обновили два входа, подъездную дорогу со стоянками. Территория кладбища Точиевых тоже значительно расширилась. По ее периметру возвели новую ограду, покрыли асфальтом подъездную дорогу, проложили тротуары и обустроили стоянку. Это старое кладбище появилось еще до депортации ингушей в Казахстан и Среднюю Азию в 1944 году. По словам сельчан, его никогда не реставрировали, возможно, поэтому многие чурты не сохранились.

Вокруг кладбища, где похоронены Костоевы, Добриевы, Картоевы, Шанхоевы, Сурхоевы, Цечоевы, протянули новое ограждение протяжённостью 1,5 тыс. метров, оно намного прочнее старой металлической сетки. Строители отштукатурили, побелили и покрасили молельный домик. Позади него сделали небольшую пристройку для хозяйственного инвентаря.

В рамках соглашения Главы региона и основателя благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева в сельском поселении Экажево отремонтировали и старейшее родовое кладбище Султыговых. По словам представителей тейпа, появилось оно около 200 лет назад. Первые захоронения там датируются XIX веком.

Жители Экажево встретили с большой радостью произошедшие изменения. «Мы и представить себе не могли, как изменятся наши кладбища. Здесь все преобразилось. Проделана масштабная работа. В первую очередь, это — богоугодное дело. Хотим выразить через вашу газету огромную благодарность Микаилу Гуцериеву, Главе республики Махмуд-Али Калиматову», — говорят старожилы села.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, в нынешнем году фонд «Сафмар» благоустраивает 33 мусульманских кладбища, 5 из которых находятся в Экажево. На днях состоялась сдача данных объектов, где выполнен большой объем работы: санитарная очистка захоронений, демонтаж старых оград и ворот, их замена на более качественные аналоги, строительство ритуальных и хозяйственных помещений, новых подъездных дорог и вместительных автостоянок, прокладка электричества и пополнение хозяйственного инвентаря.

Напомним, масштабная реконструкция всех 5 экажевских кладбищ стартовала весной этого года. К строительным работам подключали жителей села. Все выполнялось с учетом их предпочтений и запросов. Всего до конца текущего года благотворительный фонд «Сафмар» готовит к сдаче 40 кладбищ: 33 мусульманских и 7 христианских. Остальные планируется отремонтировать уже в следующем году.