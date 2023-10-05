В селе Галашки Ингушетии начат ремонт нескольких основных улиц
В сельском поселении Галашки начат ремонт улиц Сайид-Ибрахими и Ленина, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района.
Отмечается, что дорожные работы позволят значительно улучшить транспортную доступность данного района, а также обеспечить более комфортные условия жизни для людей.
«Благоустроительные мероприятия направлены на обновление асфальтового покрытия, замену тротуаров, создание безопасных и функциональных пешеходных зон, а также обновление дорожных знаков», — отметили в администрации села.
По словам представителей местных органов власти, обновление дорожной инфраструктуры села будет продолжено на улицах Школьная, Речная, Исламская, Комсомольская, Подгорная и Заречная.