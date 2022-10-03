В селе Галашки Ингушетии прошел конкурс чтецов «Осень шагает в желтом пальтишке»

Свои таланты продемонстрировали воспитанницы литературно-драматического кружка «Живое слово», который работает в ДК.

«Девочки читали стихи про осень. После окончания конкурса жюри оценило выступления участниц и распределило призовые места. Первое место разделили между собой Хадижа Дзейтова и Айша Сайнароева, на втором месте оказались Зарифа Евлоева и Хадижа Арчхоева, а третье место было присуждено Рабие Эльдиевой и Айше Албагочиевой. Победительниц наградили грамотами и сладкими призами», — рассказала директор Дома культуры Мадина Балаева.