Конкурс

В селе Галашки Ингушетии прошел конкурс чтецов «Осень шагает в желтом пальтишке»

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В Доме культуры сельского поселения Галашки Сунженского района прошел конкурс чтецов «Осень шагает в желтом пальтишке», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Свои таланты продемонстрировали воспитанницы литературно-драматического кружка «Живое слово», который работает в ДК.

«Девочки читали стихи про осень. После окончания конкурса жюри оценило выступления участниц и распределило призовые места. Первое место разделили между собой Хадижа Дзейтова и Айша Сайнароева, на втором месте оказались Зарифа Евлоева и Хадижа Арчхоева, а третье место было присуждено Рабие Эльдиевой и Айше Албагочиевой. Победительниц наградили грамотами и сладкими призами», — рассказала директор Дома культуры Мадина Балаева.

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