Профилактика терроризма

В селе Галашки Ингушетии провели мероприятие «Молодежь против терроризма»

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В Доме культуры сельского поселения Галашки Сунженского района прошло профилактическое мероприятие «Молодежь против терроризма», рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе Республиканского дома народного творчества.

Школьникам напомнили о нападении 20 лет назад боевиков на их родное село и о том, как простая женщина Марем Ахметовна Арапханова ценой собственной жизни предотвратила гибель односельчан. Ее посмертно удостоили звания Героя России.

Также детям рассказали о наиболее громких терактах за последние десятилетия и предупредили, чтобы в соцсетях они были осторожными, так как террористы вербуют молодежь в основном именно там.

Ребятам продемонстрировали электронную презентацию с кадрами террористических актов, подготовленную методистом ДК Асей Оздоевой. Юные чтецы — участники кружка «Живое слово» читали стихи, а воспитанники кружка изобразительного искусства представили свои работы на выставке рисунков «Мы против терроризма».

Также в рамках мероприятия прошла книжно-иллюстративная выставка «Терроризм — угроза обществу», которую подготовила заведующая сельской библиотекой Марем Тачиева.

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