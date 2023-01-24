В селе Галашки Ингушетии провели мероприятие «Молодежь против терроризма»
В Доме культуры сельского поселения Галашки Сунженского района прошло профилактическое мероприятие «Молодежь против терроризма», рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе Республиканского дома народного творчества.
Школьникам напомнили о нападении 20 лет назад боевиков на их родное село и о том, как простая женщина Марем Ахметовна Арапханова ценой собственной жизни предотвратила гибель односельчан. Ее посмертно удостоили звания Героя России.
Также детям рассказали о наиболее громких терактах за последние десятилетия и предупредили, чтобы в соцсетях они были осторожными, так как террористы вербуют молодежь в основном именно там.
Ребятам продемонстрировали электронную презентацию с кадрами террористических актов, подготовленную методистом ДК Асей Оздоевой. Юные чтецы — участники кружка «Живое слово» читали стихи, а воспитанники кружка изобразительного искусства представили свои работы на выставке рисунков «Мы против терроризма».
Также в рамках мероприятия прошла книжно-иллюстративная выставка «Терроризм — угроза обществу», которую подготовила заведующая сельской библиотекой Марем Тачиева.