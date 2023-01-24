В селе Галашки Ингушетии провели мероприятие «Молодежь против терроризма»

Школьникам напомнили о нападении 20 лет назад боевиков на их родное село и о том, как простая женщина Марем Ахметовна Арапханова ценой собственной жизни предотвратила гибель односельчан. Ее посмертно удостоили звания Героя России.

Также детям рассказали о наиболее громких терактах за последние десятилетия и предупредили, чтобы в соцсетях они были осторожными, так как террористы вербуют молодежь в основном именно там.

Ребятам продемонстрировали электронную презентацию с кадрами террористических актов, подготовленную методистом ДК Асей Оздоевой. Юные чтецы — участники кружка «Живое слово» читали стихи, а воспитанники кружка изобразительного искусства представили свои работы на выставке рисунков «Мы против терроризма».

Также в рамках мероприятия прошла книжно-иллюстративная выставка «Терроризм — угроза обществу», которую подготовила заведующая сельской библиотекой Марем Тачиева.