В селе Галашки Сунженского района Ингушетии провели грейдерные работы

Как сообщили в администрации района, на улицах Исламская, Береговая, Подстанция и Школьная выровняли грейдерное покрытие и подсыпали песчано-гравийной смесью.

Выравнивание дороги автогрейдером — это одна из процедур по поддержке ее в надлежащем состоянии, способствующая безопасности дорожного движения. Наиболее востребована она в период, когда много осадков и поверхность грунтового покрытия сильно деформируется.