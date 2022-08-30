В селе Галашки Сунженского района Ингушетии провели грейдерные работы

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В сельском поселении Галашки Сунженского района Ингушетии были проведены грейдерные работы.

Как сообщили в администрации района, на улицах Исламская, Береговая, Подстанция и Школьная выровняли грейдерное покрытие и подсыпали песчано-гравийной смесью.

Выравнивание дороги автогрейдером — это одна из процедур по поддержке ее в надлежащем состоянии, способствующая безопасности дорожного движения. Наиболее востребована она в период, когда много осадков и поверхность грунтового покрытия сильно деформируется.

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