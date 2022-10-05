В селе Гази-Юрт Ингушетии прошло праздничное мероприятие ко Дню учителя

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В Доме культуры сельского поселения Гази-юрт прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя.

В празднике приняли участие воспитанники ДК. Во время торжества прозвучали стихи, песни, посвященные педагогам.

Как сообщили в Доме культуры Гази-Юрта, многие россияне, с детства помнящие торжественные мероприятия по случаю Дня учителя, полагают, что праздник зародился в СССР. Однако это верно лишь отчасти: эту дату отмечают педагоги по всему миру.

Отмечается, что праздник 5 октября учредило ЮНЕСКО в 1994 году. Дата была выбрана с опорой на принятую в этот день в 1966 году международную рекомендацию «О положении учителей», определяющую условия труда педагогов во всем мире.

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